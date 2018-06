München (AFP) Die natürliche Darmflora des Menschen kann Multiple Sklerose (MS) auslösen. Dies bestätigte eine Studie mit mehr als 50 eineiigen Zwillingspaaren, wie das Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München am Dienstag mitteilte. Jeweils einer der Zwillinge ist an MS erkrankt. Da die Zwillingspaare genetisch identisch sind, konzentrierten sich die Forscher auf Unterschiede der Darmflora.

