Barcelona (SID) - Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé feiert am Dienstagabend sein Debüt für den FC Barcelona in der Champions League. Der Franzose steht in der Startaufstellung des spanischen Fußball-Pokalsiegers für die Neuauflage des Endspiels von 2015 gegen den italienischen Meister Juventus Turin (20.45 Uhr/Sky).

Am Samstag hatte der 20-Jährige bereits seinen ersten Einsatz in der spanischen Liga gehabt und beim 5:0 gegen Lokalrivalen Espanyol Barcelona ein Torvorlage beigesteuert.

Der französische Nationalspieler war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Euro Bonuszahlungen vom BVB verpflichtet worden und ist nach Neymar, der für 222 Millionen von Barcelona zu Paris St. Germain gewechselt ist, der zweitteuerste Fußballer der Welt.