Leipzig (SID) - Die früheren Bundestrainer Berti Vogts und Jürgen Klinsmann haben sich als glühende Fans des Leipziger Torjägers Timo Werner geoutet. Der 21 Jahre alte Nationalspieler erinnere ihn "an den jungen Lionel Messi", schrieb Vogts (70) in seiner Kolumne bei t-online.de. Werner zeichne nicht nur seine Schnelligkeit aus: "Bei Uwe Seeler und Gerd Müller hat man immer gesagt: Die haben ein Näschen. Genau das hat Werner auch. Er kann ein ganz Großer werden."

Das glaubt auch Klinsmann (53). "Ich bin ein ganz großer Fan von Timo Werner. Das war ich schon, als er noch beim VfB spielte. Ein Junge, der nie aufgibt, der immer Richtung Tor geht, der schnell ist, der sich durchsetzt ? er ist sicherlich das größte Stürmer-Talent, das wir in Deutschland momentan haben", wird Klinsmann im RB-Flugblatt für die Champions-League-Premiere am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den AS Monaco zitiert.