Rom (AFP) In der Nähe von Neapel sind ein elfjähriger Junge und seine Eltern am Dienstag beim Sturz in einen Vulkankrater gestorben. Ein jüngerer Sohn der italienischen Familie blieb nach Angaben des Besucherzentrums unversehrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.