Köln (SID) - FUSSBALL: Für Bayern München beginnt drei Tage nach der Liga-Pleite bei 1899 Hoffenheim das Unternehmen Champions-League-Titel mit einem Heimspiel. In der Gruppe B trifft der deutsche Rekordmeister auf den RSC Anderlecht. Ebenfalls um 20.45 Uhr kommt es unter anderem zur Neuauflage des Endspiels von 2015 zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin. Zudem kehrt Star-Trainer José Mourinho mit dem englischen Rekordmeister Manchester United gegen den FC Basel in die Königsklasse zurück.

BASKETBALL: Nach zehn Jahren stehen die deutschen Basketballer erstmals wieder im Viertelfinale einer Europameisterschaft. Wie bei der 55:83-Klatsche damals geht es nun gegen den Topfavoriten und Titelverteidiger Spanien. Los geht es für die deutsche Auswahl um NBA-Star Dennis Schröder in Istanbul um 17.45 Uhr. Anschließend kämpfen um 20.30 Uhr Slowenien und Lettland um einen Platz in der Vorschlussrunde.

SPORTPOLITIK: In Lima hat eine arbeitsreiche Woche für das Internationale Olympische Komitee begonnen. Das Exekutivkomitee um Präsident Thomas Bach trifft sich im Vorfeld der Vollversammlung, die am Mittwoch in der peruanischen Hauptstadt beginnt. Zentrale Themen sind die Olympiavergabe an Paris 2024 und Los Angeles 2028, die die Session noch abnicken muss, sowie die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang. Auch das Thema Dopingskandal in Russland und die möglichen Konsequenzen dürften zumindest hinter den Kulissen diskutiert werden.