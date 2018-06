Freiburg (AFP) Ausgerechnet am Hintereingang einer Polizeistation hat sich im baden-württembergischen Bad Säckingen ein Mann mit einem Joint und einer großen Menge Marihuana in der Tasche schlafen gelegt. Ein Beamter entdeckte den schlafenden 24-Jährigen am Dienstagabend auf dem Weg zu seinem Nachtdienst, wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte. Als der Polizist ihn weckte, fiel ihm ein starker Cannabisgeruch auf.

