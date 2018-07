Straßburg (AFP) Mit strikten Vorschriften zur Nutzung von Wäldern will die EU einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Darauf zielt eine Verordnung ab, die das Europaparlament am Mittwoch in erster Lesung verabschiedet hat. Sie schreibt beispielsweise vor, dass EU-Länder, die Wälder abholzen, diese durch das Pflanzen neuer Bäume oder durch eine bessere Bewirtschaftung ihrer Wald- und Grünlandflächen ausgleichen müssen.

