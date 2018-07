Köln (SID) - Der Große Motorrad-Preis von Deutschland findet im kommenden Jahr am 15. Juli auf dem Sachsenring statt. Das geht aus dem provisorischen WM-Kalender des Weltverbandes FIM hervor. Insgesamt sind 19 Läufe vorgesehen und damit einer mehr als in dieser Saison. Buriram/Thailand kommt neu hinzu (7. Oktober).

In diesem Jahr stieg der Grand Prix am Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal wegen der Kollision mit den Terminen der Formel 1 bereits am ersten Juli-Wochenende. 2018 wird wieder am dritten Wochenende gefahren. Los geht es am 16. März wie gehabt mit dem Nachtrennen in Doha/Katar. Das Saisonfinale findet am 18. November in Valencia/Spanien statt. Wo der Großbritannien-GP über die Bühne geht, ist noch offen. - Der provisorische WM-Kalender 2018 im Überblick:

18. März: Großer Preis von Katar in Doha (Nachtrennen)

08. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Río Hondo

22. April: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

06. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

29. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

03. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

17. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

01. Juli: Großer Preis der Niederlande in Assen

15. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

05. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

12. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

26. August: Großer Preis von Großbritannien (Ort offen)

09. September: Großer Preis von San Marino in Misano

23. September: Großer Preis von Aragón in Alcaniz

07. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

21. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

28. Oktober: Großer Preis von Australien in Phillip Island

04. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

18. November: Großer Preis von Valencia