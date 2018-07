Dresden (AFP) Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld tritt bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD auf. Lengsfeld werde am Donnerstag kommender Woche in Pirna an der Seite der AfD-Chefin und sächsischen Spitzenkandidatin Frauke Petry auftreten, wie der AfD-Landesverband am Donnerstag in Dresden mitteilte. Im Rahmen eines Bürgerforums sei ein "offener Dialog" zwischen Petry und Lengsfeld zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und politischen Fragen geplant.

