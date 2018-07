Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Probleme bei der Integration von Einwanderern und Flüchtlingen offen zu diskutieren. "Ich möchte eine Gesellschaft, in der man über alles offen reden kann", sagte Merkel am Donnerstag in der ZDF-Wahlsendung "Klartext, Frau Merkel!". Sie äußerte sich unter anderem auf die Frage einer Schulrektorin aus Frankfurt am Main.

