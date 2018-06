Hamburg (AFP) Pünktlich zum Inkrafttreten der Ehe für alle am 1. Oktober sind im Hamburger Rathaus die ersten Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren geplant. An diesem Tag, einem Sonntag, lassen sich in der Hansestadt 15 gleichgeschlechtliche Paare trauen beziehungsweise ihre bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, wie die Hamburger Senatsverwaltung am Donnerstag mitteilte.

