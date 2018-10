Frankfurt/Main (AFP) Der Präsident des Automobilverbands VDA, Matthias Wissmann, hat angesichts des Dieselskandals zur Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA "gravierende Fehler" einzelner Autokonzerne eingeräumt. Diese Fehler hätten nicht passieren dürfen, sagte Wissmann am Donnerstag bei einem Festakt in Frankfurt am Main. Die Konzerne hätten diese Fehler aber erkannt und gingen ihnen mit aller Konsequenz nach.

