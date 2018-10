London (SID) - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat trotz der Auftaktniederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur das Achtelfinale weiter fest im Visier. "Die Champions League ist eigentlich einfach. Du musst deine Heimspiele gewinnen, dann hast du eine gute Chance weiterzukommen", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 1:3 (1:2) im Wembley-Stadion.

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erwartet in zwei Wochen Titelverteidiger Real Madrid. "Es war erst das erste Spiel. Alles ist noch offen, wir sehen uns auch noch in Dortmund", sagte Trainer Peter Bosz nach seinem verpatzten Debüt in der Königsklasse.

Sorgen machte sich der Niederländer um den eingewechselten Mario Götze, der von Jan Vertonghen in der Nachspielzeit im Gesicht getroffen wurde und das Spiel nicht beenden konnte. "Er hat Probleme mit den Zähnen und geht noch zum Arzt. Das sieht nicht so gut aus. Nicht alle Zähne sind mehr an der richtigen Stelle. Es tut schon weh, wenn man darüber spricht", sagte Bosz. Vertonghen sah für die Aktion Gelb-Rot.