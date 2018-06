Hawthorne (dpa) - Das US-Unternehmen SpaceX hat ein neues Video veröffentlicht: "Wie man eine orbitale Antriebsrakete NICHT landen sollte". Darin sieht man unglücklich endende Aktionen von wiederverwendbaren SpaceX-Antriebsraketen, die mit einem Feuerball das Zeitliche segnen. Im Gleichtakt zur laufenden Festmarschmusik zeigt das Video Explosionen über dem Meer, über dem Land, am Tag und in der Nacht. Zu jedem Missgeschick gibt es eine Erklärung für die Katastrophe - und leicht hysterisch oder zumindest verzweifelt klingende Kommentare von SpaceX selbst. Und am Ende des Videos landen doch zwei Raketen - ganz ordnungsgemäß, ohne Explosion.

