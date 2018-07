Ankara (AFP) In Ankara hat am Donnerstag der Prozess gegen zwei Akademiker begonnen, die aus Protest gegen ihre Entlassung seit sechs Monaten im Hungerstreik sind. Der Lehrer Semih Ozakca und die Literaturdozentin Nuriye Gülmen müssen sich wegen Mitgliedschaft in der verbotenen linksextremen Gruppe DHKP-C verantworten. In der Türkei sind sie zum Symbol für die Massenentlassungen nach dem Putschversuch von Juli 2016 geworden.

