Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer TV-Debatte zugesichert, dass Deutschland sein Klimaschutzziel bis 2020 schaffen wird. Merkel sagte in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf eine Bürgerfrage: "Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen." Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass bis 2020 in Deutschland 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Experten bezweifeln, dass das gelingen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.