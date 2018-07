Istanbul (SID) - Vizeweltmeister Serbien hat mit Bayern Münchens Trainer Sasa Djordjevic an der Seitenlinie das Finale der Basketball-EM erreicht. Der Olympiazweite bezwang Rekordsieger Russland (14 Titel) in Istanbul dank einer starken ersten Hälfte mit 87:79 (48:34). Gegner im Finale am Sonntag (20.30 Uhr MESZ/telekomsport.de) ist Slowenien.

Serbien gab mit den drei Bayern-Profis Vladimir Lucic, Milan Mavcan und Stefan Jovic zunächst das Tempo vor und lag zur Halbzeit schon mit 14 Punkten in Führung. Vier Minuten vor dem Ende kamen die Russen noch einmal bis auf zwei Zähler (73:75) heran, mussten sich in einer spannenden Schlussphase aber geschlagen geben.

Überragender Spieler der Serben war Bogdan Bogdanovic von NBA-Klub Sacramento Kings mit 24 Punkten, Teamkollege Boban Marjanovi? kam auf 18 Zähler. Den Russen halfen auch 33 Punkte des ehemaligen NBA-Profis Alexej Schwed nicht.

Im ersten Halbfinale hatte Slowenien am Donnerstag Titelverteidiger Spanien gestürzt. Dank einer starken Teamleistung setzte sich der EM-Gastgeber von 2013 hochverdient mit 92:72 gegen den Turnierfavoriten und Deutschland-Bezwinger durch.