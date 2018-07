Landau in der Pfalz (AFP) Ein Zwist um drei Cent Trinkgeld hat im rheinland-pfälzischen Germersheim die Polizei auf den Plan gerufen. Wegen des bescheidenen Extralohns gerieten ein Taxifahrer und sein Fahrgast in Streit, wie die Polizei am Freitag in Landau mitteilte. Der Droschkenfahrer wollte die drei Cent Trinkgeld seines Kunden nicht annehmen und gab sie dem Mann zurück.

