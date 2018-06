Den Haag (AFP) Trotz militärischer Rückschläge in Syrien und im Irak hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Erkenntnissen von Ermittlern weiterhin eine starke Anhängerschaft im Internet. Der IS verfüge online über eine "solide Basis engagierter Unterstützer", erklärte die europäische Polizeibehörde Europol am Freitag in Den Haag.

