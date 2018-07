Singapur (SID) - Der große Motorendeal der Formel 1 ist perfekt: Wie der britische Traditionsrennstall McLaren am Freitag im Rahmen des Großen Preises von Singapur (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) bekannt gab, wird er sich zum Ende der Saison von Motorenpartner Honda trennen und ab 2018 für drei Jahre mit Renault-Motoren fahren.

Als Voraussetzung dafür trennt sich Toro Rosso von Renault, zudem wechselt Carlos Sainz jr. vom Red-Bull-Entwicklungsteam zur kommenden Saison zu den Franzosen.

"Unsere Partnerschaft hat nicht so floriert, wie wir uns das alle gewünscht hatten. Es liegt sicherlich nicht am mangelnden Einsatz von McLaren oder Honda, aber es ist Zeit, in unterschiedliche Richtungen zu gehen", sagte McLaren-Teamchef Zak Brown zur Trennung von den Japanern.