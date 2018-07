Reykjavik (AFP) Nach weniger als einem Jahr stehen in Island womöglich erneut Parlamentswahlen an: Die isländische Regierungskoalition verlor am Freitag ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament, weil die Zentrumspartei Glänzende Zukunft das Bündnis verließ. Sie nannte als Grund auf Facebook einen "ernsthaften Vertrauensbruch innerhalb der Regierung". Der Chef der mitregierenden Reformpartei, Benedikt Johannesson, sprach sich für Neuwahlen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.