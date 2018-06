Tallinn (AFP) Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem will auch beim Verlust seines Amtes als niederländischer Finanzminister bis Anfang kommenden Jahres Vorsitzender der Währungsunion bleiben. Unabhängig von der politischen Lage in den Niederlanden habe er "die Absicht, unter allen Umständen mein Mandat zu beenden, das bis Mitte Januar geht", sagte Dijsselbloem am Freitag nach dem Treffen der Eurogruppe in Estlands Hauptstadt Tallinn.

