Lima (SID) - Die 132. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) findet 2019 in Mailand statt. Das entschied die Vollversammlung des IOC in Lima. Auf der Session in der Lombardei wird über den Ausrichter der Olympischen Winterspiele 2026 entschieden. Die Eröffnungsfeier soll in der berühmten Mailänder Scala stattfinden, einem der ältesten und bekanntesten Opernhäuser der Welt.