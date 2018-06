Vatikanstadt (AFP) Ein Mitglied des diplomatischen Korps des Vatikan in den USA ist wegen des Verdachts, kinderpornografische Bilder angeschaut zu haben, von seinem Posten in Washington zurückbeordert worden. Wie der Heilige Stuhl am Freitag mitteilte, befindet sich der Priester derzeit in Vatikanstadt. Dort wurden vertrauliche Ermittlungen eingeleitet.

