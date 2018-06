Ankara (AFP) Aus Verärgerung über eine Veranstaltung von Kurden in Köln hat das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter Martin Erdmann einbestellt. Das teilte das Außenministerium in Ankara am Samstag mit. "Wir verurteilen die Erlaubnis der Organisation einer Aktivität des verlängerten Arms der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) in Deutschland und deren Verbreitung von Terrorpropaganda in Köln", erklärte das Ministerium. "Wir haben dem deutschen Botschafter in Ankara, der ins Ministerium einbestellt wurde, in starker Weise unsere Reaktion übermittelt."

