Sandhausen (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern kann in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr gewinnen und steckt tief in der Krise. Nach einem kuriosen 0:1 (0:0) beim SV Sandhausen am 6. Spieltag ist der FCK weiter ohne Sieg, Trainer Norbert Meier erhält beim Tabellen-17. aber zumindest noch eine weitere Chance. Sandhausen verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den dritten Platz.

FCK-Sportdirektor Boris Notzon gab Meier ungeachtet des Negativlaufs eine Jobgarantie für das nächste Spiel. "Norbert Meier bleibt Trainer. Norbert Meier führt die Mannschaft am Dienstag auch ins Spiel gegen Erzgebirge Aue", sagte Notzon. Meier selbst gab sich ebenfalls kämpferisch: "Ich mache weiter. Es muss mal der Knoten platzen."

Eine Szene für die Schiedsrichter-Ausbildungen ereignete sich in der 63. Minute. Nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum und einem vermeintlichen Pfiff von René Rohde (Rostock) stoppte SVS-Abwehrspieler Tim Kister den Ball am Boden fernab von Gefahr mit der Hand, um einen schnellen Freistoß auszuführen. Rohde gab Elfmeter und nahm ihn nach minutenlanger Diskussion wieder zurück. Kurz darauf traf Lucas Höler (68.) für die Gastgeber.

"Ich habe einen Pfiff gehört, der wahrscheinlich aus unserem Block kam. Ich habe dann schnell ausgeführt und war erst sehr erschrocken, dass der Pfiff nicht vom Schiedsrichter gekommen war", sagte Kister bei Sky.

Nejmeddin Daghfous hätte schon das 1:0 erzielen können, doch der Tunesier traf mit einem Schlenzer für den überlegenen SVS die Querlatte (23.). Schalke-Leihgabe Haji Wright scheiterte zudem alleine vor dem aufmerksamen Lauterer Torhüter Marius Müller (45.).

Die Gäste-Mannschaft ließ jegliche spielerische Klasse vermissen. Fast alle Angriffe versandeten durch Ungenauigkeiten, die 3000 mitgereisten Fans unter den 8100 Zuschauern im Hardtwald-Stadion pfiffen schon kurz vor der Halbzeitpause.