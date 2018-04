Darjeeling (dpa) - Wer gerne Darjeeling-Tee trinkt sollte sich schnell noch einmal eindecken. Wegen eines Streiks in Indien könnten die Vorräte an Darjeeling knapp werden. Nur etwa 30 Prozent der üblichen Jahresmenge seien geerntet worden, heißt es vom Teeproduzenten-Verband "Darjeeling Tea Association". In diesem Jahr werde wohl keine weitere Ernte möglich sein. Angehörige der nepalesischstämmigen Minderheit der Gorkha sind seit Mitte Juni im Generalstreik. Sie fordern einen eigenen Bundesstaat.

