Oeiras (SID) - Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt in der Weltgruppe der 16 besten Tennis-Nationen. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz brachten die DTB-Auswahl in Oeiras gegen Gastgeber Portugal mit 2:1 in Führung. Das Duo aus Warstein und Frankfurt setzte sich gegen Joao Sousa/Gastao Elias nach 3:37 Stunden 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch.

Struff kann am Sonntag (ab 12.00 Uhr MESZ/DAZN) im Spitzeneinzel gegen Joao Sousa den Sieg sichern. Für das abschließende Match sind Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) und Pedro Sousa vorgesehen, allerdings sind Umstellungen auch kurzfristig noch möglich. Stebe hatte am Freitag gegen Joao Sousa gewonnen, Struff anschließend gegen Pedro Sousa verloren.