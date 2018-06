Prag (AFP) Tschechiens Außenminister Lubomir Zaoralek ist bei einem Autounfall verletzt worden. Der 61-Jährige sei nach dem Zusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Auto am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus in Brno (Brünn) gebracht worden, teilte seine Sprecherin am Freitagabend mit. Zaoraleks allgemeiner Gesundheitszustand sei aber gut, er habe das Krankenhaus nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen können und werde zuhause weiterbehandelt.

