Vereinte Nationen (AFP) Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest will der UN-Sicherheitsrat am kommenden Donnerstag über den weiteren Umgang mit Pjöngjang beraten. Das Treffen auf Wunsch der USA soll auf Außenministerebene stattfinden, wie Diplomaten in New York mitteilten. Aus einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden US-Dokument geht hervor, dass dabei besprochen werden soll, "wie der Sicherheitsrat die beschlossenen Resolutionen besser durchsetzen kann, um die Verbreitung der weltweit gefährlichsten Waffen zu verhindern".

