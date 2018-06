Singapur (SID) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes hat den Großen Preis von Singapur gewonnen und damit das frühe Aus von Sebastian Vettel (Heppenheim) perfekt genutzt. Der deutsche Ferrari-Star kollidierte schon in der ersten Runde mit seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland), auch Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull schied bei diesem Unfall aus.

Hamilton gewann das Rennen vor Daniel Ricciardo (Australien/Red Bull) und seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Der Engländer feierte damit seinen siebten Saisonsieg und den 60. seiner Karriere. Nach 14 von 20 Saisonrennen führt Hamilton in der WM-Wertung mit 28 Zählern Vorsprung auf Vettel. Die Formel 1 bleibt nun in Asien und macht als nächstes in Malaysia (1. Oktober) und Japan (8. Oktober) Station.