Berlin (dpa) - Heute in einer Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Grüne und FDP treffen sich aus diesem Grund heute jeweils zu Sonderparteitagen in Berlin. Beide Parteien konkurrieren bei der Wahl um Platz drei hinter Union und SPD. Die FDP hat gute Chancen, wieder in den Bundestag einzuziehen. 2013 waren die Liberalen an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, im Moment liegen ihre Umfragewerte zwischen 9 und 10 Prozent. Die Grünen stagnieren bei etwa 8 Prozent. Auf Platz drei hoffen auch AfD und Linkspartei.

