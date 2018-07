Berlin (AFP) Nach der Kundgebung von Kurden in Köln am Wochenende erwägt das Bundesinnenministerium eine Erweiterung der Liste verbotener Symbole der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Das Ministerium werde die Demonstration zum Anlass nehmen, eine "weitere Konkretisierung" der Liste zu prüfen, um den Bundesländern "weitere Hilfestellungen" beim Umgang mit PKK-Symbolen zu geben, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.

