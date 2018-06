Mannheim (AFP) Ausgetretene Chemikalien haben im baden-württembergischen Bammental für einen Großeinsatz an zwei Schulen gesorgt. Zunächst kam es am Montagvormittag bei Experimenten im Chemieunterricht an einem Gymnasium zu einer Verpuffung, bei der die Lehrerin, mindestens 13 Schüler und ein Hausmeister verletzt wurden, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Die Chemielehrerin wurde an der Hand verletzt, alle anderen klagten über Atemwegsreizungen.

