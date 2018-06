Vancouver (SID) - Tyler Wong hat für das erste Tor in der noch jungen Klubgeschichte der Vegas Golden Knights gesorgt. Der kanadische Stürmer traf im Vorbereitungsspiel bei den Vancouver Canucks nach 4:58 Minuten zur 1:0-Führung. Die neue Franchise aus der Glücksspielmetropole Las Vegas tritt zur neuen Saison als 31. Team in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL an.