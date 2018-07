Barcelona (SID) - Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé wird seinem neuen Klub FC Barcelona rund vier Monate fehlen. Das teilte der 24-malige spanische Fußball-Meister am Montag mit. Dembélé hatte sich beim 2:1 Arbeitssieg der Katalanen beim FC Getafe am Sonntag einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Am Montag reiste der 20-jährige Franzose in Begleitung von Mannschaftsarzt Ricard Pruna nach Helsinki, wo er am Dienstag vom finnischen Spezialisten Sakari Orava operiert wird. Anschließend muss der Offensivspieler, der im Rollstuhl zum Flugzeug gebracht werden musste, noch einige Tage in Finnland verbringen, ehe er seine Reha in Spanien fortsetzen kann.

"Das ist bedauerlich, weil er gut gespielt hat", sagte Trainer Ernesto Valverde zum Ausfall seines Neuzugangs - und gab ihm eine Teilschuld an der Verletzung: "Er ist ein sehr schneller Spieler. Die Bewegung die er machte, ist eines der schlimmsten Dinge, die du dem Oberschenkel antun kannst. Vielleicht hätte ein erfahrener Spieler diese Bewegung gar nicht erst versucht." Für Dembélé hatte Barca zu Saisonbeginn 105 Millionen Euro Ablöse direkt an den BVB überwiesen und muss möglicherweise noch Bonuszahlungen von bis zu 42 Millionen an die Westfalen leisten.

Die spanische Sporttageszeitung Marca berichtet in diesem Zusammenhang, dass der BVB durch Dembélés Verletzung bereits ein gutes Viertel der Boni abschreiben kann. Dem Blatt zufolge würde Dortmund zehn Millionen Euro am Saisonende kassieren, wenn der Franzose in seiner ersten Spielzeit für Barcelona auf 50 Pflichtspieleinsätze kommt. Diesen Wert kann der Flügelstürmer aufgrund seiner langwierigen Verletzung nun nicht mehr erreichen.

Der französische Nationalspieler, der der Equipe Tricolore auch im Endspurt der WM-Qualifikation fehlt, hatte acht Tage zuvor bei Espanyol Barcelona (5:0) seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und eine Torvorlage gegeben.

In Getafe bestritt der Neymar-Ersatz bis zu seiner Auswechslung in der 27. Minute sein erstes Liga-Spiel von Beginn an. Zuvor war er in der Champions League gegen Juventus Turin (3:0) 71 Minuten lang für den Klub von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Einsatz.