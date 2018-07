München (SID) - Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer droht womöglich erneut eine lange Pause. Wie der FC Bayern am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Nationaltorwart beim Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters für das Bundesligaspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 am linken Fuß verletzt. Am Dienstag werde eine "finale Untersuchung stattfinden", erklärten die Münchner, ohne nähere Angaben zur Verletzung zu machen.

Der DFB-Kapitän hatte sich im April im Viertelfinal-Rückspiel der Bayern bei Real Madrid einen Fußbruch zugezogen und war mehrere Monate ausgefallen. Am 26. August hatte er im Spiel bei Werder Bremen sein Comeback gefeiert.

Als Ersatz für Neuer steht erneut Sven Ulreich bereit. Dritter Keeper der Bayern ist der erst 17 Jahre alte Christian Früchtl, nachdem Tom Starke seine Karriere im Sommer beendet hat.