Wolfsburg (SID) - Martin Schmidt wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg und sitzt bereits am Dienstag beim Spiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) auf der Bank des Bundesligisten. Dies bestätigten die Niedersachsen am Montagnachmittag. Der 50 Jahre alte Schmidt erhielt einen Vertrag bis 2019 und tritt damit die Nachfolge von Andries Jonker an, der am Montagvormittag entlassen worden war.

"Ich bedanke mich bei Martin Schmidt, dass er so kurzfristig zugesagt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Stärken sehr gut zum VfL passt", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

"Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift sind nur wenige Stunden vergangen", sagte Schmidt: "Es ist kein Geheimnis, dass der VfL vor einigen Monaten schon einmal an mir Interesse gezeigt hatte, dies aber damals für mich aus Respekt und Loyalität gegenüber Mainz 05 nicht infrage kam."

Als Grund für die Trennung von Jonker führten die Niedersachsen eine Stagnation der Mannschaft in den vergangenen Wochen an, die Wölfe liegen nach vier Spieltagen mit vier Punkten nur auf Tabellenplatz 14. Die Trennung von Jonker bedeutet den ersten Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison.