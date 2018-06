Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping haben in einem Telefonat ihr Bekenntnis zur Umsetzung der harten UN-Sanktionen gegen Nordkorea bekräftigt. "Die beiden Staatsmänner bekannten sich dazu, den Druck auf Nordkorea zu maximieren, durch die energische Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Xi wird nicht zu der UN-Generalversammlung Dienstag und Mittwoch in New York reisen, bei der Trump erstmals eine Rede halten wird. Nordkorea ist eines der brennendsten Themen bei der Versammlung.

