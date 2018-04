Frankenthal (dpa) - Drei Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht sollen mindestens zwei Patientinnen ermordet haben - aus Langeweile und Machtgier. Auch ein Mordversuch, mehrere Misshandlungen und ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs einer hilflosen Patientin werden den drei Tatverdächtigen zur Last gelegt. Heute beginnt vor dem Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz der Prozess gegen eine 27-jährige Frau und zwei 24 und 48 Jahre alte mutmaßliche Komplizen. Missbrauch und Misshandlungen sollen die Angeklagten per Smartphone gefilmt und fotografiert haben.

