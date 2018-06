New York (AFP) Die französische Regierung will die USA doch noch im Pariser Klimaschutzabkommen halten. Zwar seien die Erklärungen von US-Präsident Donald Trump zur Kenntnis genommen, nach denen Washington aus dem Abkommen aussteigen wolle, aber bislang sei dies noch nicht vollzogen worden "und wir können immer noch hoffen, ihn zu überzeugen", sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Montag am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

