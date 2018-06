Los Angeles (AFP) Gewürzt mit viel Spott für US-Präsident Donald Trump hat in Los Angeles die Verleihung der begehrten US-Fernsehpreise Emmys begonnen. Für seine parodistische Darstellung des Präsidenten in der Satire-Show "Saturday Night Live" bekam der US-Schauspieler Alec Baldwin am Sonntagabend (Ortszeit) die Trophäe als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie.

