Dresden (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht eine Ursache für das Erstarken der AfD in einer "Veränderungsmüdigkeit" in Ostdeutschland. "Die Geschwindigkeit der Veränderungen war nirgendwo so hoch wie hier", sagte er der "Sächsischen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Die Zeit seit der Wende sei "grandios bestanden worden, wirtschaftlich, politisch, moralisch".

