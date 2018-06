Brüssel (AFP) Das Wrack eines deutschen U-Boots aus dem Ersten Weltkrieg ist vor der belgischen Küste entdeckt worden. Das teilten die Behörden von Westflandern am Dienstag in Ostende mit. Das Wrack wurde demnach in ungefähr 30 Metern Tiefe an einem nicht näher bezeichneten Ort auf dem Meeresgrund gesichtet. Der Fund gelang dem passionierten Meeres-Archäologen und Taucher Thomas Termote.

