Frankfurt/Main (AFP) Bei Bauarbeiten am Flughafen in Frankfurt am Main ist eine Fliegerbombe gefunden worden, die in der Nacht zum Dienstag entschärft werden soll. Die Entschärfung der einen Zentner schweren Bombe soll um 01.00 Uhr beginnen und nach etwas einer Stunde beendet sein, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. In einem Sicherheitsradius von 500 Metern müssen demnach fünf Hotels evakuiert werden.

