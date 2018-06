Berlin (AFP) Experten haben einen Mangel an speziell geschultem Personal zur Versorgung von Demenzkranken kritisiert. Während die Zahl der Dementen steige, fehlten qualifizierte Pflegekräfte, erklärte die Deutsche Alzheimer Gesellschaft am Dienstag in Berlin anlässlich des bevorstehenden Weltalzheimertags. Der Verband forderte eine nationale Demenzstrategie, um die Herausforderungen künftig bewältigen zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.