München (AFP) Das Oberlandesgericht München hat zwei mutmaßliche Islamisten zu Haftstrafen von zwei und vier Jahren verurteilt. Eine Jugendstrafe von zwei Jahren gegen einen der beiden Angeklagten setzte das Gericht in seinem am Dienstag verkündeten Urteil aber zur Bewährung aus. Die beiden Männer schlossen sich nach Überzeugung des Gerichts im Jahr 2013 in Syrien der als terroristische Vereinigung eingestuften Gruppe Ahrar al-Scham an.

