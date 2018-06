Köln (SID) - Auch ohne den verletzten Nationaltorwart Manuel Neuer hat Titelverteidiger Bayern München die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Der deutsche Rekordmeister gewann mit Neuer-Ersatz Sven Ulreich zwischen den Pfosten bei Schalke 04 souverän mit 3:0 (2:0) und setzte sich damit nach dem ersten Teil des 5. Spieltags wieder an die Spitze. Der bisherige Spitzenreiter Borussia Dortmund spielt am Mittwoch beim Hamburger SV.

Einen durchwachsenen Einstand feierte Martin Schmidt auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg. Der Nachfolger des einen Tag zuvor entlassenen Andries Jonker kam mit den Wölfen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Werder Bremen hinaus.

Den dritten Rang eroberte zunächst mal der FC Augsburg, der Vize-Meister RB Leipzig 1:0 (1:0) besiegte und sich durch seinen dritten Saisonsieg in der Spitzengruppe einnistete. Zum Auftakt der Runde hatte Borussia Mönchengladbach Aufsteiger VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) das Nachsehen gegeben.

In Gelsenkirchen sorgten Torjäger Robert Lewandowski (25., Handelfmeter nach Videobeweis) und der überragende James (29.) bereits vor der Pause für eine Vorentscheidung zugunsten der Bayern. Arturo Vidal (75.) besiegelte endgültig die Niederlage der Gastgeber, die zuvor neun Spiele vor heimischer Kulisse ungeschlagen gewesen waren.

Michael Gregoritsch sorgte in Augsburg bereits in der 4. Minute für einen Start nach Maß der Gastgeber. Leipzig stemmte sich anschließend zwar nach Kräften gegen die Niederlage, am Ende stand aber die zweite Saisonpleite für den Champions-League-Sieger zu Buche. Augsburg kletterte zunächst mit zehn Punkten auf Rang drei.

Bei der Premiere von Martin Schmidt brachte Liverpool-Leihgabe Divock Origi (28.) die Wolfsburger in Front, Fin Bartels sicherte in der 56. Minute den Gästen einen verdienten Punkt. Bremen wartet allerdings weiter auf seinen ersten Dreier in dieser Spielzeit, wodurch der Druck auf Trainer Alexander Nouri bestehen bleibt.

In Gladbach machte Raffael den Unterschied aus. Der Brasilianer schoss die Borussia mit seinen Treffern in der 57. und 74. Minute (Foulelfmeter) in die obere Tabellenhälfte. Zudem durchbrach Gladbachs Trainer Dieter Hecking mit den Bundesliga-Punkten 500 bis 502 seiner Trainer-Karriere eine Schallmauer.

Am Mittwoch stehen neben der Partie Hamburg-Dortmund noch die Begegnungen 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, SC Freiburg gegen Hannover 96 und FSV Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim auf dem Programm.