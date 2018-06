Turin (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss weiterhin auf Weltmeister Sami Khedira verzichten. "Sami ist nach seiner Verletzung auf dem Weg zurück, er wird in zehn Tagen oder so wieder bei der Mannschaft sein", sagte Trainer Massimiliano Allegri am Dienstag.

Damit kommt der 30-Jährige vor der Länderspielpause nur noch für die Begegnung in der Serie A bei Atalanta Bergamo (1. Oktober) infrage. Bundestrainer Joachim Löw dürfte zum Abschluss der WM-Qualifikation am 5. Oktober in Belfast gegen Nordirland und drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan (beide 20.45 Uhr/RTL) aber wieder mit Khedira planen können. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt Knieprobleme.

Vor seinem Debüt für die alte Dame steht Benedikt Höwedes. Der Weltmeister, Andrea Barzagli oder Stefano Sturaro werden am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen den AC Florenz den Platz als Rechtsverteidiger einnehmen, sagte Allegri. "Ich bin gespannt darauf, Benedikt für uns spielen zu sehen", ergänzte er.