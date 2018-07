Ingolstadt (SID) - Der FC Ingolstadt hat drei Tage nach dem überzeugenden 4:0 gegen den FC St. Pauli einen weiteren Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt des 7. Spieltags kam der Bundesliga-Absteiger gegen den effektiven MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Boris Taschtschi (17.) brachte die Gäste vor 8199 Zuschauern in Führung. Verteidiger Hauke Wahl (42./52.) drehte das Spiel mit seinem ersten Doppelpack in der 2. Bundesliga zugunsten der bis dahin überlegenen Ingolstädter, ehe Taschtschi (54.) mit seinem vierten Saisontor ausglich.

"Kompliment an meine Mannschaft für den hohen Aufwand. Leider hat uns für den Sieg die Ruhe gefehlt", sagte Ingolstadts Trainer Stefan Leitl nach dem ersten Punkt im heimischen Stadion: "Der Punkt ist ein Anfang. Jetzt regenerieren wir, um am Sonntag in Bochum wieder voll anzugreifen."

Den druckvoll startenden Hausherren war das Selbstbewusstsein nach dem Erfolg in Hamburg deutlich anzumerken. Dennoch ließ Taschtschi die Zebras mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze zuerst jubeln. Kurz vor dem Seitenwechsel drückte dann Wahl einen Eckball mit der Brust über die Linie und belohnte die spielbestimmenden Ingolstädter.

Auch in der zweiten Hälfte war eine Ecke der Ausgangspunkt für die Führung der Gastgeber, nach einer Kopfball-Stafette vollendete Wahl per Volley-Flachschuss. Taschtschi hatte jedoch postwendend die richtige Antwort gegen die kurzzeitig unkonzentrierte FCI-Defensive parat. Ingolstadt ging in der Schlussphase hohes Risiko, doch das Duisburger Bollwerk hielt stand.